La Fiorentina fa pressioni sul comune: vuole restare a giocare al Franchi. No al Padovani

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, la Fiorentina sta facendo di tutto per restare a giocare al Franchi anche durante i lavori di restyling dell’impianto di Campo di Marte. Dopo aver offerto una mano a Palazzo Vecchio nel braccio di ferro col governo per un potenziale project financing, adesso la Fiorentina chiede in cambio un aiuto per risolvere il nodo trasloco per le stagioni 2024-25 e 2025-26. Dalla società viola però sembrano chiudere la porta all’ipotesi Padovani per il quale il Comune di Firenze ha già stanziato dieci milioni di euro in bilancio per l’ampliamento e fissando come contropartita per il sostegno alla riqualificazione la possibilità di restare al Franchi. Nel frattempo il Comune prende tempo e non risponde.

IL RETROSCENA SU DIA