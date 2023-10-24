Giovanni Galli durissimo: "Inaccettabile che Nardella spenda 10 milioni per lo stadio Padovani"

Si accende la discussione tra i politici fiorentini sulla scelta di andare a giocare allo stadio Padovani durante il restyling del Franchi

Queste le dichiarazioni di Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega e di Federico Bussolin, Capogruppo Lega in Consiglio comunale di Firenze e Segretario Provinciale del partito. L'ex portiere di Fiorentina e Milan ha parlato dello stadio Padovani, che sarà la casa della Fiorentina dal prossimo anno, quando il Franchi sarà restaurato:

“L’idea di spendere dieci milioni di euro di soldi pubblici per lo stadio di rugby Padovani non solo è allarmante, ma anche incoerente. Sono passati pochi mesi da quando il Sindaco Nardella ha minacciato di spengere le luci pubbliche per mancanza di fondi, un atteggiamento sconsiderato di chi gioca sulla pelle delle persone"

"Condividiamo la volontà di valorizzare altri contesti sportivi alternativi al calcio, ma sul Padovani il PD porta avanti un investimento enorme utilizzando il Rugby e la bandiera dello sport pensando però alla Fiorentina e al calcio che, ad oggi, non sappiamo nemmeno se utilizzerà quella struttura, perché non esiste un accordo. Nardella naviga a vista senza confrontarsi con nessuno, come fu per lo Stadio alla Mercafir, salvo poi essere smentito dalla Fiorentina stessa. Rimangono comunque forti perplessità in merito all’effettiva realizzazione di questo sviluppo del Padovani, ad oggi nelle istituzioni non è apparso alcun rendering o progetto concreto"

"Oltre a non trovare soldi per le luci dei lampioni, Nardella, dirotterebbe poi sul Padovani alcuni fondi originariamente previsti per la realizzazione della tramvia. Viene da domandarsi se le somme previste per realizzare le linee tramviarie non siano allora eccessive e sproporzionate. Il PD sta accelerando frettolosamente sul Padovani parlando di pluralità dello sport sperando di “raccattarci dalla piena” ma sceglie di non parlare su eventuali accordi con la Fiorentina calcio: un atteggiamento ambiguo che non giustifica la spesa di dieci milioni di euro per un Comune”.

LE PAROLE DI CORSI DOPO LA VITTORIA CONTRO LA FIORENTINA

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