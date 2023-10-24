Corsi: "Baldanzi? Non ne ho parlato con Commisso, Ieri ho fatto i complimenti ai miei ragazzi"

Il presidente dell'Empoli Corsi ha parlato così della partita di ieri e di come vogliono trattare il giovane gioiellino Baldanzi

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni di Radio Serie A. Queste le sue parole sulla gara di ieri: "Mi sono congratulato con tutti i miei giocatori e con lo staff tecnico per la vittoria di ieri. E' stato un bel momento, molto emozionante: è stata scritta una bella pagina della mia esperienza sportiva. Quest'anno siamo partiti male, molti ragazzi erano in ritardo di condizioni. Finalmente ieri sera ho visto qualcuno trasformato dal punto di vista atletico".

Sul derby: "Era stato preparato tutti nei minimi dettagli. Stamani c'era grande euforia, me compreso. Ma ora dobbiamo azzerare tutto e ripartire. Della Fiorentina credo che il migliore in campo sia stato Parisi".

Su Baldanzi: "Non ne ho parlato con Rocco Commisso, abbiamo scherzato su altre cose. Vogliamo proteggere il ragazzo da tutte queste voci".

Sul Viola Park: "La Fiorentina ha costruito in pochi anni un centro sportivo che non sembra assolutamente appartenere al calcio italiano. La nostra è un'altra realtà, abbiamo un cs costruito in 20 anni".

LE PAROLE DI NICO GONZALEZ

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