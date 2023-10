Nazione, Padovani, 10 milioni per il suo restyling verranno presi dai mutui della tramvia

Dieci milioni di euro da utilizzare per il restyling dello stadio Padovani verranno presi dai mutui della linea tramviaria Libertà-Rovezzano. Secondo la consigliera Pd Felleca però “Il modello per noi rimane quello del Viola Park”, quindi una ristrutturazione del Franchi ma con soldi privati, possibilmente con quelli di Commisso. Da FdI parla Cellai: “Un mutuo da 10 milioni per finanziare uno stadio che dopo il breve periodo di permanenza della Fiorentina sarebbe smontato per due terzi lasciando una tribuna da 5mila posti e tornerebbe al rugby, sport meraviglioso, ma che ad oggi non registra piu’ di 500/600 spettatori a partita. Ha senso tutto questo?”. La delibera il 30 ottobre. Lo scrive La Nazione.