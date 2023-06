La Repubblica, il Firenze Rugby è disposto a traslocare per far posto alla Fiorentina

Come riportato dalla Repubblica, il Rugby Firenze, nonostante ancora qualche punto da chiarire, avrebbe dato il proprio ok per il trasferimento al centro sportivo Davide Astori durante il periodo di lavori allo stadio Artemio Franchi. Infatti questo pomeriggio ci sarà un incontro tra i tesserati, i genitori e la società del Rugby Firenze per potere chiarire i dubbi della manovra e spiegare i tempi necessari per la realizzazione di quest’opera. Un solo campo in erba però non può bastare al Rugby, dunque bisognerà ricavarne un altro dai campi dedicati a partite e allenamenti ai campini. Un altro problema è certamente l’illuminazione necessaria, che dovrà subire lavori di manutenzione e non solo per poter essere accessibile. I tempi stringono, i problemi da risolvere sono tanti, vedremo come si concluderà la vicenda.