Notizie Rugby Fiorentina

Fiorentina al Padovani durante il restyling del Franchi: perplessità da parte del Rugby Firenze
16 giugno 2023 09:28
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15 giugno 2023 10:08
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12 novembre 2022 17:01
Nardella: "Il rugby sarà il protagonista al Franchi. È la prima volta che mi accusano di andare veloce"
22 ottobre 2019 20:18
L'ACF aveva deciso per un allenamento a porte aperte. Ma poi il Rugby...
15 novembre 2016 18:09
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