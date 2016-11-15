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L'ACF aveva deciso per un allenamento a porte aperte. Ma poi il Rugby...

Sabato ci sarà Italia - Sudafrica sul terreno dell'Artemio Franchi. Oggi ci sarebbe dovuto essere l'allenamento a porte aperte ma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2016 18:09
L'ACF aveva deciso per un allenamento a porte aperte. Ma poi il Rugby... -
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Nel corso di questa settimana e con alle porte la sfida contro l'Empoli, la società viola aveva deciso per un allenamento a porte aperte proprio nella giornata di oggi, un modo per regalare un pomeriggio con la squadra a tutti i tifosi e anche un modo per far sentire alla squadra tutto l'affetto dei tifosi della Fiorentina. Tutto questo alla fine però non è stato più possibile per via del Rugby. Infatti sabato è in programma la sfida, proprio sul terreno dell'Artemio Franchi, tra Italia e Sudafrica e per questo motivo già da oggi la federazione del Rugby aveva bisogno del campo per iniziare a preparare il terreno di gioco.

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