Nardella: "Il rugby sarà il protagonista al Franchi. È la prima volta che mi accusano di andare veloce"

Queste le parole del sindaco Dario Nardella: "In parallelo ho già detto che l'assessore Guccione sta presiedendo un gruppo di lavoro che studia già da ora tutte le forme di valorizzazione del Franchi...

Queste le parole del sindaco Dario Nardella: "In parallelo ho già detto che l'assessore Guccione sta presiedendo un gruppo di lavoro che studia già da ora tutte le forme di valorizzazione del Franchi sotto il profilo dello sport e del tempo libero. Il protagonista di questa nuova vita dell'impianto di Campo di Marte sarà il rugby. Quello che verrà tolto al quartiere sarà il disagio che creano le grandi partite come il traffico, il caos la sera e la mancanza di parcheggio. Rimarrà un impianto punto di riferimento per tante altre attività". Sul fatto che gli hanno chiesto se a suo avviso 4 anni, il tempo di realizzazione del nuovo stadio siano un po' pochi per erigerlo ha risposto: "È la prima volta che mi viene contestata la nostra velocità, prima ero abituato alla critica contraria. Mi dicevano che le tranvie non sarebbero mai state fatte mentre invece abbiamo fatto in 4 anni due linee. Penso che abbiamo dimostrato che quando prendiamo un impegno lo portiamo a termine. Lo abbiamo fatto nello scorso mandato, non vedo il motivo per il quale non dovremmo crederci sullo stadio".

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