Franchi e Padovani, la Fiorentina è perplessa. Rischio perdita d’incassi da 30 milioni

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, ogni giorno motano perplessità sul restyling del Franchi, ma anche sull’impianto alternativo che dovrebbe ospitare i match della Fiorentina per almeno due anni, ovvero il Padovani. La soluzione non soddisfa la scoietà viola, sarebbe un grande danno economico. Il trasloco causerebbe una perdita significativa da 30 milioni, meno i ricavi anche dai diritti tv. Annualmente l’incasso in casa è di 14-15 milioni, verrebbe dimezzato.

