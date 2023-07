Da Salerno rivelano: “Emissari della Fiorentina nel ritiro della Salernitana per vedere le condizioni di Dia”

Emissari di Milan e Fiorentina sono stati a Rivisondoli per osservare da vicino Boulaye Dia e valutare le sue condizioni. L’attaccante senegalese continua ad essere l’uomo mercato della Salernitana. Reduce da un intervento al menisco sinistro a fine maggio, è ormai sulla strada della piena ripresa, anche se Sousa è stato chiaro: “Affrettare i tempi di recupero potrebbe comportare squilibri muscolari e quindi aumentare il rischio di infortuni”. Per ora l’ex Villareal prosegue il suo programma personalizzato. Salterà ovviamente le prime amichevoli. Lavora in palestra, poi corre in campo, effettua cambi di direzione e dribbling sotto lo sguardo attento del preparatore Sala. Intanto, il 20 luglio scadrà la clausola rescissoria che consente al giocatore di liberarsi pagando 25 milioni. Iervolino ne vorrebbe molti di più e spera che il calciatore “possa decidere di restare”.