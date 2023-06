Pres. Firenze Rugby: “Ad oggi zero progetti sul Padovani. Vogliamo essere tutelati”

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, il presidente della Firenze Rugby, Fabio Stellini, ha parlato dei recenti sviluppi che dovrebbero portare la Fiorentina a giocare all’impianto Padovani: “Siamo in contatto col comune di Firenze. Ci hanno prospettato eventualità che però ad oggi non hanno prodotto progetti di alcun tipo. Hanno fatto un sopralluogo e si stanno redigendo piani di fattibilità sul campo del Padovani. I progetti dovrebbero prevedere la costruzione di una tribuna da 5mila posti con tutti gli uffici e gli spogliatoi all’interno. Poi prevederebbe una tribuna curva adiacente al campo in erba. E una tribuna adiacente al viale Paoli. Queste tribune collegate potranno poi essere smontate. Le tempistiche non ce le hanno date con precisione. Nella fase iniziale dei lavori la Fiorentina continuerà a giocare al Franchi, credo. Poi noi ci sposteremo al centro sportivo Davide Astori. È un gioiello, ma noi abbiamo 500 tesserati circa, dobbiamo essere tutelati nella nostra attività. Andranno effettuati lavori per adattarlo alle nostre esigenze”.