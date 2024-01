Corriere Fiorentino, progetto nuovo Padovani: impianto temporaneo da 15mila posti, Sky box, studi televisivi

Palazzo Vecchio nei giorni scorsi ha inviato le lettere alle imprese interessate all’ampliamento dello stadio Padovani, con la possibile realizzazione di un impianto temporaneo per la Fiorentina da 15 mila posti durante i lavori di rifacimento del Franchi e nella procedura di «dialogo competitivo» per aggiudicare i lavori c’è anche il disegno del nuovo Padovani. Con le due tribune da 7 mila posti totali che realizzerà il Comune con 10 milioni di spesa e le due da 8 mila posti che spetteranno alla Fiorentina o a uno sponsor, per altri 5 milioni di euro.

Ieri in Consiglio comunale l’assessore alla sport Cosimo Guccione ha ribadito che il Comune metterà solo 10 milioni per un «impianto di rugby di eccellenza» e che durante i lavori si pensa di far giocare le partite della palla ovale ai campini Astori e spiegato che il progetto definitivo che sarà presentato da chi si aggiudicherà i lavori dovrà seguire, come ogni impianto sportivo, le specifiche di Lega Calcio e Coni.

Ma come sarà il nuovo Padovani?

Oggi l’impianto di rugby a due passi dal Franchi dove gioca nella seria A l’Unione Rugby Firenze, comprende lo stadio «Mario Lodigiani» con due tribune per circa 2 mila posti a sedere di cui una coperta e il campo in erba naturale, un secondo campo da rugby in erba sintetica, un’area accoglienza, un’area coperta da tensostruttura adibita a palestra, uffici, sala riunioni, nove spogliatoi e un ristorante.

Il bando chiede di progettare e realizzare uno stadio da rugby con capienza base di circa 4 mila spettatori, dotato dei servizi adeguati, poi l’opzione di incremento a circa 7 mila, e infine di adeguare, «se richiesto», lo stadio da rugby per consentire di poter ospitare anche partite di calcio di serie A con circa 15 mila posti.

Così avremmo una tribuna coperta permanente da 4 mila posti e una tribuna scoperta con struttura prefabbricata modulare da 3 mila posti per il rugby e se la Fiorentina giocherà al Padovani un’altra curva e una tribuna temporanee per arrivare alla capienza di 15 mila per partite di calcio Serie A e Coppa Italia.

La tribuna coperta da 4 mila posti, realizzata dopo la demolizione di quella attuale, avrà anche skybox con affaccio sul campo e posti vip, mentre al piano terra saranno realizzati nuovi spogliatoi e locali infermeria e per antidoping, e la tribuna scoperta da 3 mila avrà servizi igienici, punti di ristoro pasi per il merchandising.

Tutto cambia con lo stadio temporaneo per il calcio da 15 mila spettatori (capienza simile alla Sardegna Arena di Cagliari o il Brianteo di Monza o al Castellani di Empoli): con circa 5 milioni si faranno le due tribune supplementari, dove oggi c’è il «pallone» per la palestra ci sarà la spala stampa e gli spazi per i giornalisti, le dimensioni del campo in erba saranno adeguate a quelle per la serie A, come anche il sistema di illuminazione, per ogni settore deve essere previsto almeno un punto ristoro, devono esserci almeno 500 posti hospitality-premium-vip, e 800 quelli del «formaggino» per gli ospiti, ci sarà una sala di controllo con vista sul catino dello stadio Gos e tutti i settori dello stadio devono avere tornelli dedicati.

Non solo, sono previste le misure minime per gli spogliatoi, due studi televisivi e percorsi separati di accesso e filtraggio ai vari settori, nonché per i pullman delle squadre. Il Comune vuole aggiudicare i lavori entro marzo, così da finire i cantieri entro il 2024. Nella gara sarò premiato chi farà i lavori nel minor tempo possibile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI IKONÉ