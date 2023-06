Nardella: “Lo stadio temporaneo della Fiorentina al Padovani. Faremo i lavori e poi resterà al Rugby”

Come annunciato da Barone (LEGGI QUI LE SUE PAROLE), la Fiorentina dovrebbe giocare allo stadio Padovani quando ci saranno i lavori di restyling sullo stadio Franchi. Dunque lo stadio del rugby dovrebbe diventare la casa della Fiorentina, queste parole del sindaco di Firenze Dario Nardella a Radio Toscana sulla questione:

“Ho avuto un buon incontro con Commisso, la signora Commisso e Barone. Stiamo lavorando sul Padovani che può diventare lo stadio della Fiorentina. l’obiettivo è quello di arrivare a realizzare un impianto da 16 mila posti che possa poi rimanere alla società di rugby. Ho parlato oggi con i vertici del Firenze Rugby, ringrazio il presidente Stellini e il vicepresidente Fanelli. Si tratta di un’opzione molto concreta e nei prossimi giorni faremo un incontro anche con i tecnici della Fiorentina. Possiamo far rimanere la Fiorentina a giocare a Campo di Marte come ci chiedevano i tifosi, abbiamo un anno di tempo per realizzare questo impianto”