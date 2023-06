Barone annuncia: “Forse giocheremo nello stadio del rugby. 16 mila posti, aspettiamo il piano del comune”

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha così parlato del tema stadio: “Come sempre abbiamo avuto un incontro molto positivo con Nardella ma non abbiamo avuto le risposte che aspettiamo da lui, le aziende che faranno i lavori per lo stadio avranno tempo fino a fine mese Struttura d 16 mila posti allo stadio del rugby, ci stiamo lavorando, la Fiorentina andrà a giocare li. Fra 12 mesi andremo a giocare li quindi i lavori dovranno iniziare subito. I cost non li sappiamo, è una nostra proposta che il comune ci ha presentato, bisogna che il comune ci dia più dettagli possibile.

Costruire uno stadio temporaneo in 12 mesi è un lavoro veloce, starò dietro al comune ogni giorno affinchè sia fatto in maniera rapido, voglio che l’impresa che faccia i lavori sia importante. Servono soldi e mancano i 55 milioni, il restyling è molto bello, di livello, abbiamo bisogno di uno stadio cosi bello e di livello”.

Poo ha proseguito: “Con Gravina stiamo lavorando subito, è stato un momento molto imbarazzante che ha condizionato la partita e il nostro capitano Biraghi. Importante che la Fiorentina abbia fatto vedere il Fair Play, questo non c’è stato dalla parte della tifoseria, vediamo se sarà penalizzata la tifoseria per quanto fatto”.

Infine, su mister Vincenzo Italiano: “Non ci sono mai stati dubbi, ci sono dei rapporti ottimi di ogni giorno con lui”.