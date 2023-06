Corriere dello Sport: “Dia primo nome per la Fiorentina: Ikoné, Cabral o Kouamé contropartita?”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si sofferma sulle mosse di mercato della Fiorentina, la permanenza di Italiano è stata costruita su garanzie. La società gigliata è all’opera per regalare al tecnico dei calciatori, il primo nome in lista è Dia. L’attaccante della Salernitana piace molto e la squadra viola si è già mossa con una contropartita: Ikoné, Cabral e Kouamé. Occhio alla Roma, anch’essa sul giocatore.

