Non è una stagione fortunata nelle finali. La Primavera della Fiorentina perde scudetto all’ultimo minuto

Una finale tirata, bloccata, per tutti i 120′ più recupero. Un match equlibrato e intenso, risolto nel finale. Il Lecce ha vinto la finale Scudetto contro la Fiorentina, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una stagione straordinaria quella del Lecce per un successo che in Salento mancava dal 2004, targato da Pantaleo Corvino. Quell’anno in finale il Lecce batté l’Inter, questa sera la Fiorentina. Storia al Mapei, l’hanno scritta i giallorossi di Coppitelli con l’ennesima beffa in finale di questa stagione per la Fiorentina, sia con la primavera che con la prima squadra, non è stata una stagione fortunata nelle finali con l’ennesimo gol subito all’ultimo minuto.

A ITALIANO PROMESSE DI UNA GRANDE FIORENTINA