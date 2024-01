Amoruso applaude Italiano: “Dimostra di saper cambiare in base all’avversario. Interpreta meglio le partite”

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A soffermandosi sul momento di forma degli uomini di Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole:

“Assistiamo ad uno dei campionati più divertenti di sempre, alcune formazioni vanno anche oltre le proprie potenzialità, basta guardare la classifica per accorgersene. Mentre ci sono squadre che vanno male, come il Napoli, ed altre altalenanti, vedi il Milan e la Lazio. Il mercato non farà miracoli. La Fiorentina, nelle ultime 3 partite, sta dimostrando di saper vincere anche senza essere bella. Italiano ha anche dimostrato di saper cambiare modo di giocare a seconda dell’avversario, interpretando al meglio le partite.”

