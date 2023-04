Amoruso: “Non possiamo dimenticare Spezia, potevamo perdere. Ranieri il difensore migliore adesso”

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato della squadra viola il giorno dopo la vittoria in casa del Lech Poznan, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Ho avuto la conferma che la Fiorentina non deve fermarsi mai, non è un caso che dopo lo schiaffo contro lo Spezia questa squadra ha fatto una prestazione del genere. Non possiamo dimenticare Spezia, a momenti si perdeva quella partita, questa squadra deve crescere in mentalità e nella gestione della partita. Ieri quasi perfetti.

Voglio sottolineare la prestazione di Ranieri, è stato chiamato in causa 3/4 volte contro grandi avversari e ha fatto sempre bene. È stato il migliore in difesa, ha impostato, ha difeso, ha attaccato, ha rischiato di fare gol. Credo che nella gerarchia di Italiano ha scalato le posizioni, è un valore aggiunto, si è aggiunto ai titolari. Va sottolineata la sua bravura, non aveva mai giocato. Il giocatore si è guadagnato tutto questo con il sudore, credo possa continuare a migliorare. Mandragora, Dodò, Barak, Cabral, non erano gli stessi giocatori che avevamo visto ad inizio stagione, io non so cosa possa essere successo.

Questa squadra è cresciuta ed ha cambiato sistema di gioco, passando al 4-2-3-1 perché non poteva reggere il 4-3-3, poi la squadra è tornata a correre bene anche grazie al ritorno di tanti giocatori. Milenkovic? Con un fisico del genere, se non stai bene puoi andare in difficoltà. Adesso Italiano ha 4 problemi belli, può scegliere il difensore anche in base alle caratteristiche dell’avversario, il calcio non ha più solo 11 titolari, per un allenatore è importante sapere di avere ricambi importanti e gestire in tutti i reparti del campo.

Ranieri in questo momento è il difensore che riesce a leggere meglio le situazioni, ieri mi ha davvero impressionato. Milenkovic lo abbiamo visto ed è un giocatore che sa essere impressionante, non a caso lo volevano tutti. Lui ha una grossa fisicità che può darti vantaggi ma non sempre stai bene fisicamente e in quel caso devi metterti a disposizione della squadra. Lui usa molto la forza”

LA MOVIOLA DEL CORRIERE DELLO SPORT