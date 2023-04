Moviola CorSport: “Sulla rete di Gonzalez netto fallo da rigore su Cabral di Satlka”

Ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Non difficile la partita per il bosniaco Peljto,

alla prima con la Fiorentina (la sesta con le italiane: 2 vittorie, 1 pari e 3 ko). La chiude con 21 falli e 1 giallo, non ci sono errori determinanti. Sulla rete di Nico Gonzalez, c’è un netto fallo da rigore su Cabral, trattenuto in maniera evidente, a due mani, da Satlka: se Bednarek avesse intercettato il pallone, penalty sicuro, o in campo o col VAR.

E’ regolare la rete di Cabral: al momento del tiro di Nico Gonzalez, finito sul palo (e poi sulla schiena di Bednarek) è tenuto in gioco nettamente da Satka. Chiede un rigore il Lech

Poznan, lamentando un fallo – tutto da dimostrare di Milenkovic ai danni di Satka: in realtà, fra i due, c’è un normale contrasto di gioco, non ci sono azioni fallose, tantomeno tali da portare all’assegnazione di un penalty. Silent check sulla rete di Bonaventura perché c’è Cabral in posizione di offside, non punibile però (non ostruisce la linea di visione al portiere)”.

