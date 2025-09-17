Amoruso attacca: "Fiorentina in alto mare, la responsabilità è di Pioli. C'è stato un cambio di mentalità"

L'ex difensore Lorenzo Amoruso ‪è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, ed ha parlato del momento insoddisfacente della Fiorentina: "L'inizio è molto deludente ma credo che sia difficile dare col...

L'ex difensore Lorenzo Amoruso ‪è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, ed ha parlato del momento insoddisfacente della Fiorentina: "L'inizio è molto deludente ma credo che sia difficile dare colpe ai singoli. Vedo tanta confusione. C'è una scusante, ma che pesa. E' il cambio di mentalità, che non è qualcosa che riesci a fare subito".

Su Pioli: "Lo scorso anno giocava molto bassa e ripartiva, quest'anno è cambiata l'idea di Pioli, vuole fare un gioco più manovrato ma questo ti porta ad aprirti. Se non sei bravo nel momento in cui perdi palla, è un problema. A inizio stagione hai 4-5 partite di credito, ma la Fiorentina lo sta finendo. E avrà partite ancora pesanti. Sembrano tutti stare in alto mare ed è un problema. Lui vuole andare con i 3 dietro, ma poi dopo dovrà rispondere anche lui su questo se non va".

Sulla gara col Como: "Voglio capire da come si riparte col Como. Sarà l'avversario migliore da affrontare, per mentalità se la giocherà e non si giocherà in spazi ristretti. E lì starà ai calciatori della Fiorentina far vedere di che pasta sono fatti".