Amoruso duro su Biraghi: “Fase difensiva sempre stata penosa, colpevole anche sul gol del West Ham”

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Ranieri può essere il terzo difensore? Assolutamente si ed abbiamo avuto responsi importanti in questa stagioni. Le sue prestazioni sono state tutte positive. Aveva fatto bene anche a Salerno in un altro ruolo.

Cerofolini? Ha fatto bene ma una cosa è giocare con poche pressioni come quando c’è l’esordio ma poi quando ci sono aspettative le cose possono cambiare. Il coraggio di metterlo titolare è puntarci ma nel momento in cui c’è un errore va difeso e continui a farlo giocare. A 24 sei già calciatore, vero che i portieri arrivano dopo, ma se non è riuscito a rubare il posto a qualcuno vuol dire che deve avere molta più continuità. Preferirei che andasse in Serie B.

Terzini? La fase difensiva di Biraghi è sempre stata penosa: riesce a bilanciare con i cross e gli assist anche se quest’anno un po’ meno. Per quanto riguarda Dodo siamo messi bene. Biraghi contro il West Ham ha sbagliato la diagonale e non è solo Igor il colpevole di quel gol nel finale.”

BERARDI SFUMA PER LA FIORENTINA? LA LAZIO SEMBRA IN NETTO VANTAGGIO