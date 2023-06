L’annuncio di Repubblica: “Berardi ad un passo dalla Lazio, 20 milioni più bonus al Sassuolo”

Stavolta, forse, ci siamo davvero. Domenico Berardi sta per lasciare il Sassuolo. L’attaccante calabrese sarebbe ad un passo dal trasferimento alla Lazio. Richiesto espressamente da Maurizio Sarri per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima Champions League, Berardi avrebbe accettato l’offerta dei biancocelesti. L’attaccante firmerà un contratto quadriennale da circa 3,5 milioni di euro più bonus, mentre al Sassuolo secondo quanto riporta ‘La Repubblica’ andranno 20 milioni di euro più bonus. A riportarlo è Goal.

