Amoruso propone: “Sulla destra Lopez può essere adattato terzino. Forte in marcatura, è un martello”

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e si è soffermato sull’emergenza in fascia destra dopo l’infortunio al crociato di Dodò. Ecco le sue parole:

“Un ragazzo come Kayode di 19 anni non avrà troppi problemi a giocare diverse partite ma se dovesse essere aiutato può essere adattato Quarta che ha già fatto il terzino. Secondo me un altro che farebbe bene è Maxime Lopez perchè ha grande corsa, forte in marcatura e dove lo metti in campo fa bene. E’ un martello.”

