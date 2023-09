Barone: “L’accordo con Nico c’era già da tempo. Siamo felici che faccia parte della famiglia Fiorentina”

Nico Gonzalez ha rinnovato con la Fiorentina. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola insieme all’esterno argentino, il direttore generale, Joe Barone, ha così parlato del rinnovo: “Accordo c’era già da tempo. Siamo super felici per Nico, per tutta la Fiorentina e, soprattutto, per tutta la tifoseria. Abbiamo un lungo accordo. Si parlava da tempo, siamo molto contenti e so che anche Nico è molto contento di far parte della nostra famiglia viola”.