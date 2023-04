Amoruso: “Gol subiti colpa di Quarta, forte ma sbaglia spesso. La fa rimbalzare, errore da ABC del calcio”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole dopo la sconfitta contro il Monza ed a 2 giorni dal ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese:

“Contro il Monza non ci sono stati errori tattici, sono stati fatti errori dei singoli e di valutazioni, Martinez Quarta è un giocatore sopra la media per qualità, estro, distribuzione di gioco ma commette sempre gli stessi errori. Ne ha commessi tanti altri, 2 ci sono costati i gol, per l’allenatore è difficile da migliorare, può migliorare solo il giocatore. Lui si lascia andare a questi errori, troppo facile far fare gol gol, in serie A non puoi far segnare cosi facilmente.

Non metto in dubbio che si può arrivare anche stanchi, si recupera a fatica, proprio per questo l’amministrazione di una partita che sta vincendo due a zero deve essere diversa. L’allenatore non ha colpe, sul campo di gioco ci sono i calciatori, i difensori hanno il termometro della partita, vedono i centrocampisti come si muovono, dovevano capire che il Monza doveva rischiare per fare gol. Un bravo difensore deve sapere quanto rallentare e quando no, l’allenatore non può pensarci, tocca ai giocatori.

Speravo che la scoppola fosse arrivata con i polacchi, per la prima volta Italiano ha avvisato la squadra sul non mollare e non abbassare l’attenzione, in Italia non esistono partite facili, non esistono partite in cui si passeggia e ti regalano qualcosa. Con la mossa di Italiano di avanzare un difensore in fase di impostazione è un cambio tattico importante. Ho l’impressione che Quarta decide il suo destino nella partita dai primi 5 minuti di gioco, o meglio, non lo capisce lui ma lo capisce chi lo guarda. Lui è veramente un difensore completo, sa fare tutto, se riuscisse a fare un passo in avanti diventerebbe giocatore di alta classe

Quella palla i difensori non la devono far ribalzare, è un errore di valutazione, se il lancio arriva sull’attaccante gli altri due centrali devono chiudersi a imbuto perchè devono essere pronti a intervenire sugli inserimenti. Far rimbalzare la palla è un errore da ABC del calcio, brutto da dire ma è cosi. Giocare a destra o sinistra, con Milenkovic o Igor non conta in questo caso, sono stati errori di valutazione e di come si marca un avversario”

LANDUCCI CONTRO SPALLETTI, OFFESE E MINACCE