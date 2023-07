Sentite Amoruso: “Non credo siano i 500 mila euro la problematica per rinnovo di Castrovilli”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Rinnovo Castrovilli? Noi non sappiamo cosa hanno chiesto e quanto ha offerto la Fiorentina: le indiscrezioni lasciano il tempo che trovano. E’ rientrato dopo un anno piuttosto bene, credo che se sono 500 mila euro la via di mezzo si trova. Non credo siano lì le problematiche e c’è qualcosa che non sappiamo. Lui ha recuperato quasi al 100 percento ed in alcune partite è stato pure decisivo. Se non firma è chiaro che devi iniziare a quantificare se non lo vuoi perdere a zero come successo per Vlahovic. Giocatori insostituibili non ci sono non solo nella Fiorentina ma in tutto le squadre: non mi strapperei i capelli in caso di offerte giuste. Se fossi in Castrovilli sicuramente firmerei perchè qua a Firenze mi vogliono bene e conosce già tutti per crescere ancora ma non abbiamo certezze. Di sicuro se il mezzo milione è quello che balla mi viene da ridere, non penso sia quella la problematica.”

