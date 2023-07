Di Marzio: “Per Bianco è corsa a due tra Catanzaro e Pisa: Aquilani lo vuole nel suo centrocampo”

Il Catanzaro vuole Alessandro Bianco per il centrocampo. Classe 2002, già 7 presenze in A con la Fiorentina. Forte anche il Pisa su di lui, con Alberto Aquilani che lo ha avuto in Primavera e vorrebbe averlo nella sua prima esperienza da allenatore tra i grandi. Per i calabresi è un obiettivo concreto, ma resta difficile per i costi del calciatore. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

