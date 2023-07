Anche il Lecce è pronto a inserirsi per Salvatore Esposito: quello del centrocampista italiano un nome interessante per diverse squadre di Serie A, in particolare Empoli e Fiorentina. I salentini lo seguono per il dopo Hjulmand e ci sono diverse possibilità che il centrocampista lasci lo Spezia dopo la retrocessione. Lo scrive TMW.

IL PRESIDENTE DELLA SALERNITANA FA IL PREZZO DI DIA