Amoruso: “Dopo Palladino serve la materia prima. Sul mercato c’è bisogno di idee chiare da subito”

Le parole di Lorenzo Amoruso a Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina dopo la presentazione di Raffaele Palladino e la conferenza stampa dei dirigenti Viola di oggi. Queste le sue parole:

“La scelta dell’allenatore? Palladino era nell’aria ed era abbastanza logico cambiare rotta. Sono state dette tantissime cose, hanno fatto anche mea culpa ma c’è il però perchè tutti vogliamo capire quale è il prossimo passo. La decisione sull’allenatore è avvenuta ed a livello calcistico cambierà poco perchè la sua filosofia è quella di partire dal basso e attaccare però serve la materia prima. Il mercato può avere dei ritardi per l’Europeo ma bisogna vedere se hai le idee chiare fin da subito. Non ci credo che non abbiano ancora parlato di calciatori con il nuovo allenatore, secondo me hanno detto così perchè c’era la stampa, perchè conosco questo mondo. Non so cosa abbiano detto poi a Palladino ma se gli hanno fatto un contratto di 2 anni o 3 vuol dire che c’è l’idea di fare un percorso e la volontà di alzare l’asticella come hanno detto. Quest’anno non mi aspetto la rivoluzione con 10 giocatori nuovi, perchè con le rivoluzioni non si vince. Hai certi obiettivi e dopo 3 anni sai i punti deboli, devi andare lì a mettere gli sforzi”

