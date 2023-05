Amoruso rivela: “Mi risulta che il post pubblicato da Jovic e Terzic esca fuori da un loro familiare”

Lorenzo Amoruso a Radio Bruno si è anche espresso in merito al caso Jovic-Terzic scoppiato dopo la sconfitta con il Basilea sui social. Queste le sue parole:

“In pubblico vanno difesi ma in faccia le cose gliele dici perchè non è possibile una cosa del genere. Mi risulta che quel post esce fuori da un familiare di Jovic. Non ci stiamo giocando la coppetta e c’è un manager che prende decisioni per il bene di tutti quanti. Vedere una cosa del genere non è bello ed io che sono compagno di squadra, mi faccio il mazzo tutti i giorni e leggo quelle cose…non è bello.

Li avrei tenuti fuori? Dipende dalle situazioni. Non sono dei giocatori fondamentali ma potrebbero risultare utili alla Fiorentina: sicuramente gli parte un multone. Spero che le scuse siano venute da loro.”

