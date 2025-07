Amoruso: “Una Fiorentina pronta al 97% pre ritiro non si vedeva da anni. Mi aspetto centrocampista ed esterno”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

“Differenze con la scorsa stagione? Bisogna scindere le cose. La scorsa stagione se parliamo di punti, ne sono arrivati tanti. Ci è mancato qualcosa in una stagione in cui altre squadre hanno fallito e c’era la possbilità di concluderla meglio. Quello che si era interrotto era il buon feeling tra allenatore e tifosi. L’anno scorso è mancata la sicurezza di una gestsione che in alcune partite è stata orribile. Ora è arrivato un allenatore che conosce la piazza, che torna dopo Milan e Arabia con uno scudetto e la gestione di campioni che la Fiorentina non ha avuto in questi anni e quindi c’è più consapevolezza di avere un’esperienza maggiore. Inoltre sono stati tenuti dei prestiti importanti e di conseguenza ci aspettiamo tanto. La gestione di Kean, Gudmundsson, De Gea e Dodò è importante. Ora mi aspetto almeno 2 o 3 colpi: un centrocampista e un esterno offensivo. Erano anni che non si vedeva una Fiorentina pronta al 97% prima del ritiro.”