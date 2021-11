Amoruso: “L’anno scorso Ribery e Pezzella si fecero la guerra, spogliatoio in due fazioni”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina ai tempi di Batistuta, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Il modulo dello scorso anno della Fiorentina sacrificava tanti giocatori. La stagione passata nello spogliatoio, secondo me aveva due gruppi distinti, da una parte Ribery e dall’altra Pezzella, si fecero la guerra andando a creare una spaccatura nello spogliatoio a cui nessun tecnico, nemmeno Prandelli, decise di entrare in questa dinamica in gamba tesa. Per questo motivo si è deciso di far andare le cose come stavano. Ricordate, e non è un caso, che quando Prandelli cambiò assetto la Fiorentina perse in casa con il Benevento, con la difesa a quattro. Torreira contro lo Spezia ha fatto una grande partita. Lancia tanti palloni in verticale, contro la Juventus al suo fianco farei giocare Castrovilli. Callejon? Con tutto il rispetto, ma a Torino farei giocare Sottil e Saponara” conclude Amoruso.

PRADE’ SMENTISCE INTERESSE PER AZOMOUN