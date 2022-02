Amoruso bacchetta: “Se dici che non hai problemi di soldi e poi vendi Vlahovic critiche normali”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole in commento alla cessione d Vlahovic e anche sulle parole di Commisso:

“Credo che alla Fiorentina abbiano sbagliato comunicazione, non trovo coerente dire che non è un problema di soldi perchè i soldi ce li abbiamo e poi lo vendi a gennaio, probabilmente ti stai rovinando la stagione, non me ne vogliano i nuovi che magari faranno le fortune della Fiorentina ma adesso non sono ancora inseriti. Vlahovic andava tenuto anche perdendolo a zero per salvaguardare l’aspetto tecnico. Se Commisso dice che non è un problema di soldi e poi lo vendi a gennaio poi è normale che prendi critiche.

Il fatto che si paghino gli stipendi devono essere la normalità, anche se in Italia non è cosi, ma non puoi usare questa cosa come scudo, se poi mi dici che il problema è il sistema è un altro discorso che non c’entra nulla con quello che succede in questo momento. Ci sono contraddizioni anche su quello che dici, con internet tutto si legge, tutto si sa e tutto si trova. Ikonè e Cabral non si conoscono e parlano lingue diverse, anche se Italiano è bravo non è facile metterli subito insieme. Ho parecchi dubbi.

Il mio amico osservatore del Basilea mi ha detto che Cabral è un ottimo finalizzatore, ma che ha bisogno di essere servito in area di rigore, non è veloce e non è scattante come Vlahovic. Noi in questo momento non possiamo fare a meno di queste cose. Ho ci affidiamo ai singoli oppure ho qualche dubbio possiamo fare bene come abbiamo fatto fino ad ora. Ikonè a Cagliari ha giocato solo con la palla al piede” conclude Lorenzo Amoruso.

