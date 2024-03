Amoruso perplesso: “Come fa Biraghi a prendersi quella responsabilità con così tanti rigori sbagliati?”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Il pareggio all’ultimo minuto con la Roma? Si fa fatica a gestire il tutto perchè è stata una partita bella e giocata bene in modo attento ma l’hai persa in un modo…Già sul primo gol ci sono una serie di errori, poi il rigore sbagliato. Su questo voglio capire come fa Biraghi a prendersi questa responsabilità dal momento che ne hai sbagliati così tanti in carriera? Mi sembra ne abbia sbagliati 4 su 6. Infine sull’ultimo gol ancora tanti errori e non è la prima volta che concedi punti negli ultimi minuti e non va bene perchè questa vittoria valeva 6 punti per i risultati delle altre squadre. Era tutto perfetto ed invece niente perchè la Fiorentina continua a perdere punti facili ma la paura è che arrivi a fine stagione e rimpiangerai tutti questi punti. Sarebbe davvero un peccato perchè la squadra sembra aver trovato anche una buona condizione fisica.

Sul problema rigori? C’è da capire come calciano i rigori in allenamento, se li allenano, perchè ai miei tempi noi rigoristi eravamo abituati a calciare nella parte alta della porta e non serve il portiere perchè sono imprendibili. La Fiorentina si è fatta parare 4 rigori e non va bene . Si tratta anche di tecnica perchè Biraghi contro la Roma non guarda il portiere e calcia un rigore neanche angolato; i rigori si calciano guardando il portiere.”

DRAMMA RIGORI PER LA FIORENTINA. IL PROSSIMO CHI LO CALCIA? MILENKOVIC E’ RIGORISTA IN NAZIONALE