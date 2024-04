Amoruso su Martinez Quarta: “Fa gol ma quanti ne ha fatti subire? Gioca nelle partite meno complicate”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento della Fiorentina e si è soffermato anche su Martinez Quarta, autore di un altro gol nella vittoria con il Sassuolo. Ecco le sue parole:

“Martinez Quarta? Fa gol ma quanti gol ci ha fatto subire per colpa sua? Alla fine penso si faccia pari e patta. Non è un parlar male ma alla fine sei un difensore. Ad esempio, dove era sui 3 gol presi a Bergamo? Davanti per cercare di inserirsi. Quindi bene le caratteristiche offensive ma devi anche capire i momenti. L’istinto mi dice comunque mandatelo via, non so cosa dire di questo giocatore. Nelle partite meno complicate, l’ha capito anche l’allenatore, gioca ma i titolari sono comunque Milenkovic e Ranieri.”

