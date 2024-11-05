Amoruso su Kouamè: "Tutti gli allenatori a Firenze se lo tengono. Dà tutto in campo, questa la sua qualità"

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina e si è soffermato anche su qualche individualità come Kouamè e Comuzzo. Queste le sue parole:"Kouamè?...

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina e si è soffermato anche su qualche individualità come Kouamè e Comuzzo. Queste le sue parole:

"Kouamè? E' un giocatore su cui puoi fare affidamento sempre a livello di ruolo. Ti dà tutto in campo, è quella la sua qualità. Il suo valore è quello, prendi il buono ed il cattivo. Tutti gli allenatori a Firenze lo vogliono e lo tengono, perchè sanno che ci possono fare affidamento. Mi parlano tutti del sostituto di Kean ma un Lucca, Arnautovic non ti vengono a fare panchina a Firenze. Allora magari vai a prendere qualcuno con le stesse caratteristiche con esperienza oppure un giovane.

Comuzzo? I paragoni non ci stanno perchè ancora ha troppa poca esperienza anche perchè non sai che livello può raggiungere. Lo chiamate vecchio stampo ma vedo me in quella tipologia di anni in cui si passava dall'uomo alla zona. Quel periodo ci ha aiutato tanto e lui questo lo sa fare ma non è una cosa che ha imparato in allenamento, perchè non si fa più, è una sua caratteristica; qualcosa che Comuzzo già ha. E' un salto che ha fatto già da solo, ma per me ha ancora tanti margini di miglioramento. Oggi fa le cose e non rischia ma sta acquisendo forza, esperienza e personalità. I paragoni sono sprecati, azzardo una cosa: vedendolo in queste partite, con le sue caratteristiche, può essere un elemento molto importante. Non solo per la Fiorentina ma per la Nazionale perchè in Italia abbiamo grandi difensori ma non con quelle caratteristiche."

CARESSA ELOGIA L'ALLENATORE DELLA FIORENTINA

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