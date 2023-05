Amoruso: “Jovic problema per la Fiorentina: dubito abbia estimatori dato l’ingaggio e suo atteggiamento”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina anche in vista della trasferta di Napoli in programma domenica. Queste le sue dichiarazioni:

“Jovic? Il problema della Fiorentina è dove lo mandi a giocare con un ingaggio così alto? Spero abbia estimatori ma la vedo dura con anche il suo atteggiamento.

Sensazioni per Napoli? Domenica affronti un Napoli leggero per lo scudetto e ti metterà in difficoltà. Va preso come un esame importante in vista del Basilea: sicuramente Italiano cambierà qualcosa. Il campionato ancora è una possibilità e l’ottavo posto va difeso.

Difensori più in forma? Prima dell’ultima Quarta era in grande forma ma poi ne ha combinate di tutte e di più nell’ultima partita. Quello che dà più garanzie è Ranieri perchè sta facendo delle prestazioni in cui non gli si può dire niente. Sicuramente gli altri hanno più esperienza e fisicità. Non si può scegliere perchè non c’è stato un centrale migliore degli altri.”

LA STAGIONE DI JOVIC ALLA FIORENTINA CONTINUA A FAR DISCUTERE