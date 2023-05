Baiano su Jovic: “Stagione insufficiente a dir poco: non basta tecnica per fare l’attaccante della Fiorentina”

Francesco Baiano ha parlato a Radio Bruno anche della stagione di Jovic con la maglia della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Jovic? Ha fatto vedere qualcosa di meglio a quanto ci aveva abituato ma non basta la qualità tecnica per fare il centravanti della Fiorentina: la sua stagione è a dir poco insufficiente. Ha fatto 11 gol ed in Conference ne ha fatti 6: bisogna sempre vedere contro chi giochi. Da tifoso non sarei contento si ripartisse con questa coppia di attaccanti però quello che dico io conta fino ad un certo punto.”

IL PARERE DELL’EX ATTACCANTE DELLA FIORENTINA SUL PERCORSO DEI VIOLA NEGLI ULTIMI ANNI