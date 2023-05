Baiano: “Differenza tra Fiorentina e Napoli? Se non fai la Champions non puoi tenere giocatori migliori”

Francesco Baiano ha parlato ai microfoni di Radio Bruno e si è soffermato sui percorsi di Fiorentina e Napoli in questi anni. Queste le sue parole:

“Come ho vissuto scudetto del Napoli? L’ho vissuta tranquillamente perchè il distacco era tanto e si trattava solo una questione di tempo. Il Napoli ha vinto questo campionato meritatamente.

Rimpianto per la Fiorentina non aver fatto stesso percorso del Napoli? Sono due percorsi diversi perchè il Napoli ha vinto questo scudetto programmando da molti anni, la Fiorentina ha fatto anni buoni e meno buoni e per vincere devi tenere i giocatori migliori. Il Napoli nel corso degli anni li ha tenuti ma io non dimentico le critiche di quest’estate nei confronti del presidente per aver venduto i pezzi pregiati, ma così devi fare se vuoi abbassare il monte ingaggi. Se non fai la Champions tutti gli anni non ti puoi permettere i giocatori migliori.”

