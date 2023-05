Bocci: “Fiorentina prende gol sempre nella stessa maniera, bisogna cambiare. Sarà inferno a Napoli”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

Affrontare il Napoli domenica? Sarà un inferno a Napoli. Non so come può pensare la Fiorentina di uscire dal Maradona. Non so se sarà una squadra distratta dai festeggiamenti o più libera di testa.

Momento della Fiorentina? Per me il pari di Salerno è buono perchè alla fine di questa giornata la Fiorentina è ottava. Non è facile perchè ci sono anche le altre squadre dietro ed abbiamo tante distrazioni, belle ma comunque distrazioni per il campionato. Ci sono stati aspetti negativi del tipo che prendiamo gol sempre alla stessa maniera, io sono un fan di Italiano ma c’è qualcosa da cambiare. La Fiorentina deve risolvere questo problema; adesso i centrocampisti mi sembrano anche stanchi, quindi tutta una serie di cose che penalizzano.

