Ranieri dà del ‘miracolato’ a Paredes, Amoruso: “Che personalità. Non mi è mai piaciuto: va solo orizzontale”

Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno ed ha detto la sua sulle scintille tra Ranieri e Paredes in Roma-Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Personalità per Ranieri in quella situazione. Giochi fuori casa con loro che la stavano buttando non proprio sulla rissa ma non gioco pulito sicuramente. Poi con un giocatore non da poco come Paredes, Campione del Mondo, ma che non mi è mai piaciuto perchè va troppo in orizzontale. Se un giocatore va in tante società vuol dire che ha fatto vedere di poter dare qualcosa ma nell’effettivo non gli viene data fiducia. Se vai al Psg, alla Juventus, alla Roma e non sei mai titolare qualche problema c’è.”

MOURINHO AMMETTE LE DIFFICOLTA’ INCONTRATE CON LA FIORENTINA SENZA DYBALA