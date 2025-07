Amoruso: “Pioli trova una Fiorentina che ripiega e riparte velocemente. Al Milan alcuni non difendevano”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

“Un altro innsesto in difesa? Per quanto riguarda i centrali credo che la Fiorentina sia apposto. Non penso che la Fiorentina avrà un sistema fisso, durante la partita vedremo dei cambiamenti di modulo e 5 difensori centrali sono più che sufficienti. Forse ti serve un esterno destro per fare rifiatare Dodò. Pioli aveva 2 o 3 difensori molti veloci come Tomori, Kalulu e Thiaw. La Fiorentina di veloci ne ha un paio, il problema del Milan è che gli altri non rientravano come Theo Hernandez e Leao. L’anno scorso la Fiorentina si è abituata a ripiegare, anche gli attaccanti. Quindi Pioli troverà una squadra che sa ripiegare e ripartire molto velocemente. Bisognerà capire il tipo di approccio che darà, per esempio se sarà uguali con le piccole e con le big oppure se lo cambierà.

Martinelli? Bisogna capire i miglioramenti che Martinelli ha fatto, perchè noi non possiamo vederli. Un’altra cosa fondamentale è dove va a giocare questo ragazzo se dovesse lasciare la Fiorentina in prestito. Deve essere un prestito magari in una Serie B buona ma devono avere la voglia di farlo giocare. Sennò rimane qua e gli dai la promozione da secondo e inizi a dargli delle responsabilità importante nelle coppe.

Come mi aspetto il ritorno di Pioli? Me lo aspetto molto serio con tanta voglia di far bene e continuare un discorso terminato 6 anni fa con i Della Valle. Ci sono i presupposti giusti perchè la Fiorentina ha cercato di tenere un intelaiatura forte, insieme ai nuovi arrivati. Aspettiamo un centrocampista forte che dia alternative all’allenatore. Credo che sarà un Pioli molto carico.”