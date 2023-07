Amoruso su Arthur: “Mi hanno detto che fuori dal campo non è stato sempre vero professionista”

Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno per parlare della possibilità di vedere Arthur con la maglia della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Fuori dal campo mi hanno detto che non ha avuto atteggiamenti da vero professionista. Quindi è anche colpa sua per questi ultimi anni sottotono e non solo colpa degli infortuni. Lui è un regista a tutto campo e sa verticalizzare bene: per la Fiorentina che immagina Italiano è un giocatore importante ma non è un caso se la Juventus sta cercando ancora di cederlo.”

ARTHUR SEMPRE PIU’ VICINO AD INDOSSARE LA MAGLIA VIOLA