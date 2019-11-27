Amoruso: "Chiesa deve lasciarsi alle spalle delle situazioni per tornare ad essere sereno"

L'ex giocatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso è stato intervistato a Radio Bruno sulla situazione della Fiorentina: "La viola contro l'Hellas Verona ha avuto un atteggiamento sbagliato della partit...

L'ex giocatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso è stato intervistato a Radio Bruno sulla situazione della Fiorentina: "La viola contro l'Hellas Verona ha avuto un atteggiamento sbagliato della partita. Diversi calciatori stanno avendo dei cali dal punto di vista fisico: uno di questi è Dalbert che in questo momento non corre più come prima. Chiesa ha bisogno di un nuovo agente, deve lasciarsi alle spalle delle situazioni per tornare ad essere sereno".