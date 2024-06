Amoruso: “Quelli che dicono che Retegui è scarso sono dei pirla. Non credo ai nomi che fanno uscire”

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno per fare il punto di questa prima fase di calciomercato con i nomi accostati alla Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Il mercato? Si parte dalla conferenza stampa fatta dai dirigenti, con le intenzioni che sembravano diverse. Perchè quando fai un mea culpa sul mercato si pensa che ci siano le intenzioni di metterci più attenzione; i nomi che stanno girando ora secondo me lasciano il tempo che trovano e non ci credo tanto perchè spesso li fanno uscire ma magari non li cercano neanche. C’è bisogno di capire chi arriverà mai io aspetterei ad essere ottimista o pessimista. Ci vogliono i fatti perchè le scuse lasciano il tempo che trovano dopo il finale di stagione.

Retegui? Non so chi ha detto che è un cane, ma chi ha detto così vuol dire che è un pirla. Abbiamo avuto dei centravanti in questi anni che non ne parliamo proprio. Sul grande centravanti dobbiamo andare con calma perchè magari non lo stanno nemmeno cercando Retegui.

