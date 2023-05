Amoruso: “Se la Fiorentina deve aver paura del Basilea rimaniamo a Firenze. Importante l’approccio”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista del ritorno di Conference in cui la Fiorentina proverà a ribaltare il risultato a Basilea per accedere alla finale. Ecco le sue parole:

“Basilea? Tema della partita sarà più o meno lo stesso dell’andata: cercheranno di ripartire ed è chiaro che il risultato non ci aiuta. Fiducia? Io ne ho tanta di fiducia. L’andata è servita perchè ora abbiamo capito che c’è qualcosa da cambiare.

Andata? Sono mancate tante cose all’andata, anche il tiro da lontano. Complicato ma non impossibile perchè la Fiorentina è nettamente superiore al Basilea. Se la Fiorentina gioca come sa a Basilea la partita se la va a vincere. Il primo gol era evitabile, con un fallo finiva tutto oppure si vedeva che era un mancino dato che ha portato palla per 30 metri.

Sempre sulla gara di ritorno? Se la Fiorentina deve aver paura di squadre come il Basilea allora rimaniamo a Firenze. La Fiorentina deve essere brava a sfruttare le palle in verticale. In difesa loro sono grossi ma non rapidi e quindi devi metterli in difficoltà dove loro non sono forti. L’approccio è importante: ci deve essere un buon inizio ma non spericolato perchè basta un gol.

Centrocampo? Forse ancora Italiano non lo vede titolarissimo anche se sta facendo dei passi da gigante secondo me. A livello fisico insieme a Bonaventura incominci a perdere qualcosa rispetto al Basilea quindi magari Castrovilli potrà risultare utile nel secondo tempo.”

