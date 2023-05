Amoruso analizza errore di Igor: “Lì non si pensa, si manda pallone in tribuna. Italiano inca**ato l’ha tolto”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno e si è soffermato sull’errore individuale di Igor nel match di giovedì contro il Basilea che ha regalato il momentaneo pareggio agli svizzeri. Ecco le sue parole:

“Igor? Il problema è nell’interpretazione di quello che deve fare il difensore. Nel messaggio che dà l allenatore c’è un codice sbagliato di non buttare mai via la palla e questa è una cosa che non ci si può permettere. In quell’intervento lì non devi neanche pensare di controllare il pallone, devi mandarlo direttamente in tribuna. Con lo stesso Quarta abbiamo visto la stessa situazione nel corso della stagione. L’ha capito anche Italiano questo che ha cambiato subito Igor. Fino a quel momento loro erano stati inesistenti e poteva costare carissimo alla Fiorentina, poi meno male è andata bene. L’allenatore era talmente incazzato che l’ha tirato fuori. Secondo me hanno assorbito bene il calcio di Italiano ma l’ allenatore non dirà mai ad un difensore ‘gioca la palla in ogni situazione’, non è possibile. Sembra che buttare la palla in angolo o in laterale sia un errore: no, non è così. Lo facevano pure Baresi, Scirea, Cabrini e molti altri, me li ricordo bene.”

Basilea? Il Basilea per assurdo a Firenze ha fatto una delle sue migliori partite. Quello vero è quello che ha preso 6 gol dal San Gallo. A Firenze li abbiamo messi in condizione di far bene per come è stata giocata la partita.”

