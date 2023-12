Amoruso controcorrente su Mina: “Comanda la difesa ed ha esperienza. Con Quarta buona accoppiata”

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina ma si è soffermato anche sul difensore colombiano, Yerry Mina. Queste le sue parole:

“La Roma? La vittoria è relativa. Ci si aspetta una prova solida senza regalare niente all’avversario. La Roma in questo momento è quarta e batterla vorrebbe dire scavalcarla e significherebbe mandare un bel messaggio.

Come vedo Mina? C’è bisogno di una partnership diversa. Secondo me con Quarta avrebbe una buona accoppiata perchè Mina comanda molto meglio la difesa ed hanno caratteristiche diverse. Mina ha caratteristiche importanti come l’esperienza, l’altezza, la solidità di non commettere errori incredibili.”

