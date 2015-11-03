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Notizie Yerry Mina Fiorentina

Ag. Mina: "Alla Fiorentina non ha avuto fiducia, Italiano ha puntato su altri. A Cagliari è un leader"

06 maggio 2024 16:35

Agente Mina: "Ama giocare ogni partita per aiutare la squadra. Ranieri ha avuto fiducia in lui"

06 marzo 2024 18:29

Mina saluta la Fiorentina: "Grazie per avermi fatto sentire a casa. Un pezzo di cuore sarà sempre Viola"

01 febbraio 2024 18:19

Amoruso controcorrente su Mina: "Comanda la difesa ed ha esperienza. Con Quarta buona accoppiata"

08 dicembre 2023 19:25

Nazione, la rinascita di Mina: autorevolezza e doti fondamentali. Buone cose anche in fase d’impostazione 

02 dicembre 2023 09:17

Mina è tornato in gruppo. Il messaggio social: "Felice di allenarmi con i compagni. Sensazioni migliori"

27 ottobre 2023 19:36

Corriere dello Sport: "Mina-Fiorentina, il centrale firmerà un biennale con opzione a meno di 2 milioni"

02 agosto 2023 07:44

Di Marzio: "Mina vicino al sì ma la Fiorentina vuole anche Sutalo. Contatti continui con la Dinamo"

01 agosto 2023 18:43

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