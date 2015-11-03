Notizie Yerry Mina Fiorentina

Ag. Mina: "Alla Fiorentina non ha avuto fiducia, Italiano ha puntato su altri. A Cagliari è un leader"
06 maggio 2024 16:35
Agente Mina: "Ama giocare ogni partita per aiutare la squadra. Ranieri ha avuto fiducia in lui"
06 marzo 2024 18:29
Mina saluta la Fiorentina: "Grazie per avermi fatto sentire a casa. Un pezzo di cuore sarà sempre Viola"
01 febbraio 2024 18:19
Amoruso controcorrente su Mina: "Comanda la difesa ed ha esperienza. Con Quarta buona accoppiata"
08 dicembre 2023 19:25
Nazione, la rinascita di Mina: autorevolezza e doti fondamentali. Buone cose anche in fase d’impostazione
02 dicembre 2023 09:17
Mina è tornato in gruppo. Il messaggio social: "Felice di allenarmi con i compagni. Sensazioni migliori"
27 ottobre 2023 19:36
Corriere dello Sport: "Mina-Fiorentina, il centrale firmerà un biennale con opzione a meno di 2 milioni"
02 agosto 2023 07:44
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