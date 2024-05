Ag. Mina: “Alla Fiorentina non ha avuto fiducia, Italiano ha puntato su altri. A Cagliari è un leader”

Il procuratore di Yerry Mina, Simone Rondanini, è stato intervistato da TMW dopo l’ennesima prestazione positiva dell’ex difensore della Fiorentina, adesso in forza al Cagliari. Un gol per lui ieri contro il Lecce, regalando un punto ai sardi. Le parole dell’agente sull’esperienza in viola:

“A Cagliari si trova bene e lui è un leader, in tutto e per tutto. Il Cagliari aveva bisogno di questa personalità e mister Ranieri è uno dei più grandi al mondo, sa quello che sceglie. E’ arrivato a Cagliari e l’allenatore gli ha dato subito la possibilità di essere titolare, le prime gare sono state difficili ma poi si è adattato alla squadra e la squadra a lui. L’esperienza a Firenze? Non ha avuto la fiducia e lo spazio necessario per far vedere le sue doti, tutto qui. La Fiorentina ha disputato una grande prima parte di stagione e in quel momento Italiano ha deciso di continuare a puntare su altri calciatori concedendogli pochissimo spazio”.

